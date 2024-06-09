Шпилевский: «В РПЛ болел за «Динамо», потому что Личка был моим ассистентом»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал перспективы Марцела Лички в московском «Динамо».

«Смотрел последний тур РПЛ. Болел за «Динамо», потому что Марцел был моим ассистентом в «Динамо-Брест». Третье место даст ребятам новую энергию, веру в себя, партнеров, клуб и город. Они почувствуют, что способны биться до конца. Поэтому следующий год должен быть еще интереснее. Надеюсь, команда морально подготовится и не будет слишком расстроена. Поскольку тяжело справляться с эмоциями, когда был близок к чемпионству, а в последней игре у тебя его отнимают. Все в руках Марцела Лички. Пожелаем ему и команде удачи! Любое выигрыш — начало нового достижения!» — сказал Шпилевский «СЭ».

Чемпионом РПЛ-2023/24 стал «Зенит» (57 очков), второе место занял «Краснодар» (56), тройку лидеров замкнуло «Динамо» (56).