Шпилевский считает, что возвращение Шуманского в «Арис» будет слабостью с его стороны

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, готовы ли в кипрском клубе рассмотреть вариант с возможным возвращением нападающего ЦСКА Артема Шуманского.

«Пускай он находит себя в ЦСКА, где играет сейчас, и не унывает. Пусть ценит тот шанс, который ему выпал, и не сдается. Если вернется, то это будет слабостью с его стороны. Он должен попробовать выиграть конкуренцию и себя показать», — цитирует Шпилевского Metaratings.ru.

Шуманский перешел в ЦСКА из «Ариса» летом 2024 года. 20-летний белорусский футболист сыграл три матча за армейцев, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 700 тысяч евро.