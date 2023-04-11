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Сегодня, 13:14

Шпинев назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к Сильянову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, который находится в аренде в «Ростове», отреагировал на информацию о том, что «Зенит» рассматривает вариант подписания футболиста.

«Очередные слухи. А ПСЖ не хочет выкупить? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди еще восемь туров. Будет решение футболиста. Вернуться в «Локомотив»? Это решение футболиста, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается. Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятерка ведущих бразильских игроков и без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще все, класс этих футболистов разница определяет уровень мастерства. Они и Самошникова хотят выкупать, Караваева продлили, может быть футбол изобретут другого вида и будут играть 22 на 22?» — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

22-летний защитник в нынешнем сезоне провел 22 матча в чемпионате России за «Ростов», отметился двумя голами и результативной передачей. Соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/shpinyov-ob-interese-zenita-k-silyanovu-k-nim-svatayut-vsekh-russkikh-futbolistov-potomu-chto-bez-brazilcev-poluchitsya-zenit-penza-242423/
Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Вадим Шпинев
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