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Сегодня, 23:07

Агент Джикии: «Слова руководства «Спартака» оказались ветром»

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Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии прокомментировал уход 30-летнего футболиста из московского клуба по окончании сезона.

«Контакт был у Георгия с самой верхушкой «Лукойла», представителями компании. Была личная беседа, благодарность за все и слова напутствия. Это произошло на днях.

Варианта продления соглашения не было. Слова, сказанные около года назад, оказались ветром. Говорилось о том, что все будет хорошо, мы тебя видим. Оказалось все по-другому. Я поверил, за что был наказан», — цитирует Шпинева «РБ Спорт».

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе со «Спартаком» Георгий стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с командой истекает 31 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
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