Шпинев считает, что большое количество легионеров в РПЛ ни к чему хорошему не приведет

Футбольный агент Вадим Шпинев порассуждал о том, какие легионеры нужны российскому футболу.

«Я всегда выступал за разумный подход к приглашению иностранцев. Они должны быть качественные, хорошие, дорогие — это должны быть игроки, определяющие результат. И тогда наши ребята, молодые в том числе, принимая участие в тренировочном процессе, будут прогрессировать, будут расти и тянуться к лучшему. Засилье иностранцев, к тому же сомнительных, ни к чему хорошему не приведет. Если взять «Спартак», там есть Мозес, Промес, они соответствуют тем требованиям, о которых я говорил. Я знаю, как ведет себя Промес в команде, как он себя позиционирует, как общается с молодыми ребятами. Такой футболист нужен в команде. Мозес — немного другой, но у нас не много футболистов конкурентно выступали в «Челси», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Он также заявил, что легионеры, приезжая в Россию, снижают требования к себе. По его словам, они понимают, что у них есть и не лезут из кожи вон, потому что им этого достаточно.

«По «Зениту» тоже есть ряд футболистов, например, Барриос, Малком, Клаудиньо. Это футболисты, которые нужны, но позволить их себе может не каждый клуб. Все остальное, Азия, например, у меня вызывает сомнения. Каждая академия московская выпускает 25 мальчишек в год. Они, по сути, получают все меньше и меньше шансов заиграть, когда присутствуют футболисты среднего качества», — добавил Шпинев.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров с сезона-2023/24.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут находиться только 8 легионеров.