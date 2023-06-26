Штаб Семака в «Зените» покинули два тренера — Низелик и Бурова

Как стало известно «СЭ», произошли изменения в тренерском штабе «Зенита» — его покидают Александр Низелик, один из помощников Сергея Семака, и специалист по физподготовке Мария Бурова.

Вместе с тем в полном составе чемпионы России окажутся ближе к 9 июля, когда сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с «Фенербахче» на летнем предсезонном турнире.

Ряд игроков выступали за свои сборные — форвард Малком, защитники Ренан (оба — Бразилия) и Алип (Казахстан), хавбек Барриос, нападающий Кассьерра (оба — Колумбия) должны вернуться в расположение команды к началу июля.

В то же время пока нет ясности по будущему 30-летнего полузащитника Кузяева, чей контракт с клубом из Санкт-Петербурга, по данным transfermarkt.de, действует до 30 июня этого года. Сейчас футболист находится на отдыхе за пределами РФ.

Напомним, что помимо спарринга с турками питерцы в начале следующего месяца встретятся с «Нефтчи» (1 июля) и «Црвеной Звездой» (4 июля). 15 июля в Казани «Зенит» разыграет с ЦСКА Суперкубок страны.