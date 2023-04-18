Шунин назвал «Динамо» особенным футбольным клубом

Вратарь «Динамо» Антон Шунин заявил, что команде было важно победить в матче чемпионата России накануне столетнего юбилея клуба.

В 23-м туре РПЛ бело-голубые обыграли «Пари НН» со счетом 3:1.

«Конечно, был особенный настрой, хотели выиграть накануне столетия клуба. Очень рад, что выиграли, для нас было очень важно победить. Я очень горд, что «Динамо» дало мне в спортивном плане. Я всю жизнь играю, тренируюсь, отдаюсь одному клубу. Для меня это особенный клуб, для меня это особенная дата — 100 лет», — приводит ТАСС слова Шунина.

«Динамо» с 39 очками занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 18 апреля, московскому клубу исполнилось сто лет.