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Сегодня, 00:10

Шунин назвал лучшие матчи «Динамо» в первой части сезона РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал лучшие матчи бело-голубых в первой части сезона.

«Достаточно много их было, — приводит слова голкипера сайт бело-голубых. — Второй тайм с ЦСКА, два матча классных с «Зенитом» сыграли. Этот сезон пока проходит достаточно неплохо, мы показываем яркий футбол с большим количеством голов и моментов. У наших ворот их тоже немало, но это можно объяснить требованиями нового тренерского штаба — больше держать мяч и разыгрывать его от ворот. Например, с «Крыльями» мы вели 3:1, держали игру под своим контролем, но в концовке позволили сопернику сравнять счет. И таких игр было несколько. Это как раз тот момент, в котором нам нужно прибавить — играть грамотнее в концовке, особенно когда ведем в счете».

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. За «Динамо» Шунин провел 124 «сухих» матча. В составе «Динамо» он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2021/2022).

После 18 туров РПЛ «Динамо» с 32 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.

Источник: ФК Динамо (Москва)
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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