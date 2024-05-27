Шунин заявил, что старается соответствовать уровню «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин заявил, что делает все, чтобы соответствовать уровню команды.

«Верю ли я, что Личка может привести «Динамо» к чемпионству в следующем сезоне? Каждый год я верю в то, что мы можем стать чемпионами. Каждый год я надеюсь на это и со своей стороны прикладываю максимум усилий, чтобы быть готовым. Максимально много тренироваться, хорошо восстанавливаться и делать все, чтобы моя команда играла только лучше. Я делаю все, чтобы соответствовать уровню. Мы видели в матче против «Краснодара», что все было в наших руках, в следующем сезоне постараемся снова выиграть чемпионат», — цитирует Шунинв «РБ Спорт».