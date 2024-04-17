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Сегодня, 20:14

Шунин ответил на вопрос о конкуренции с Лещуком

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о конкуренции с партнером по команде Игорем Лещуком.

— Общались ли с Лещуком после матча со «Спартаком»?

— Да. Поддержал его. Конкуренция? Конечно, она существует. Мы же находимся в РПЛ. Но сейчас я думаю о команде, чтобы ей максимально помочь, и она побеждала.

В текущем сезоне 37-летний Шунин провел 12 матчей в РПЛ, в которых пропустил 18 голов и один раз сыграл на ноль.

На счету 28-летнего Лещука 11 сыгранных матчей в чемпионате России, 13 пропущенных голов и пять игр, в которых он сохранил ворота команды в неприкосновенности.

Антон Шунин
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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