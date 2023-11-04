Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:20

Шунин о предстоящем матче «Динамо» с «Сочи»: «Надеюсь, поле подправили»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в комментарии «СЭ» высказался о последних результатах клуба и поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Сочи».

— После победы над «Пари НН» поздравили Гладышева. Там были песни и танцы. Скопинцев не захотел танцевать. Но мы передали эстафету Гладышеву. Вручили ему кепку Яшина, так что до следующей игры будет ходить с ней.

— У кого больше всего раз была кепка Яшина?

— В какой-то момент мы почему-то перестали надевать ее, очень много ничьих было. Неудачная полоса, очень рады, что победили и будем двигаться дальше. Впереди у нас непростой матч на выезде в «Сочи». Не знаю, как там поле, надеюсь, что его подправили. Будем готовиться.

— С чем связываете серию ничьих? Сейчас вроде бы команда воспрянула.

— Бывает такая неудачная полоса. Работали над ошибками. Понятно, что ничья не поражение, но и не победа. Не было такого настроения что ли, как после побед. Сейчас же у всех хорошее настроение.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком, «Сочи» идет на 16-й строчке с 9 очками.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится в понедельник, 6 ноября, начало — в 19.30 (мск).

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
0
Читайте также
Флаг-футбол был включен в программу Олимпийских игр 2028 года
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
В «Оренбурге» рассказали о трудностях процесса оформления гражданства России для аргентинских игроков
Тихонов считает, что у «Крыльев Советов» началась черная полоса
Тихонов ждет голов в матче между «Балтикой» и «Зенитом»
«Балтика» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча
РПЛ: «Краснодар» — «Крылья Советов», «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи 14-го тура
«Локо» и «Спартак» готовы заскочить на третье место, «Краснодар» опасается «Крыльев». Анонс 14-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» рассказали о трудностях процесса оформления гражданства России для аргентинских игроков

Личка объяснил, почему не танцует после побед «Динамо»: «Я — топор»