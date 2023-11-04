Шунин о предстоящем матче «Динамо» с «Сочи»: «Надеюсь, поле подправили»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в комментарии «СЭ» высказался о последних результатах клуба и поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Сочи».

— После победы над «Пари НН» поздравили Гладышева. Там были песни и танцы. Скопинцев не захотел танцевать. Но мы передали эстафету Гладышеву. Вручили ему кепку Яшина, так что до следующей игры будет ходить с ней.

— У кого больше всего раз была кепка Яшина?

— В какой-то момент мы почему-то перестали надевать ее, очень много ничьих было. Неудачная полоса, очень рады, что победили и будем двигаться дальше. Впереди у нас непростой матч на выезде в «Сочи». Не знаю, как там поле, надеюсь, что его подправили. Будем готовиться.

— С чем связываете серию ничьих? Сейчас вроде бы команда воспрянула.

— Бывает такая неудачная полоса. Работали над ошибками. Понятно, что ничья не поражение, но и не победа. Не было такого настроения что ли, как после побед. Сейчас же у всех хорошее настроение.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком, «Сочи» идет на 16-й строчке с 9 очками.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится в понедельник, 6 ноября, начало — в 19.30 (мск).