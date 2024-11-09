Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:37

Шунин: «Не собираюсь завершать карьеру. Могу продолжить в России или за границей»

Telegram Дзен

Экс-вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в шутку предположил, что команда одержала победу над «Пари НН» (3:1) в рамках 15-го тура РПЛ благодаря его присутствию на стадионе.

— Как вам игра сегодняшняя ?

— Думаю, что победили из-за меня (смеется). Много голов, хороший атакующий футбол. Жаль, [Игорю] Лещуку не дали сыграть на ноль.

— Были ли мысли о завершении карьеры?

— Пока нет

— Предложения были только из России?

— Не только, но не хотел бы сейчас обсуждать. Просто нет смысла об этом говорить.

— У вас есть приоритет продолжить играть в России — или за рубежом тоже возможно?

— Нет. Приоритеты в принципе есть, но нет такого — только в России или только за рубежом.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2007 года и покинул ее минувшим летом в связи с истечением контракта.

После 15 матчей «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Пари НН» — 10-е место и 15 баллов.

Александр Абустин

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Ростов» победил в РПЛ впервые за 7 матчей! Отставка Карпина отменяется?
Дубль Чавеса продолжает погоню «Динамо» за тройкой. У бело-голубых лучший первый круг в 21 веке
«Ахмат» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча
РПЛ, расписание и результаты 15-го тура: «Локомотив» обыграл «Факел», «Крылья» примут ЦСКА и другие матчи
Нагорных — о победе «Локомотива»: «Есть характер! Вся команда — единый коллектив»
«Динамо» дома обыграло «Пари НН», Чавес сделал дубль
Сегодня
Вчера
Неделя