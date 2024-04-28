Шунин: «Слабый ли это «Зенит»? Некорректно так говорить»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу в 26-м туре чемпионата России с «Зенитом» (1:0).

— Мы сегодня победили, что может быть лучше? По игре со «Спартаком» будем думать потом. Мы говорим о сегодняшнем матче. Про чемпионство тоже не хочу говорить. Слабый ли это «Зенит»? Некорректно так говорить. Не хочу отвечать на такой вопрос. «Зенит» так же борется за чемпионство.

Контракт с «Динамо» пока не обсуждается. Играю от матча к матчу, мы стараемся выиграть в каждом. Допускаю ли, что могу завершить карьеру? Буду смотреть по ходу сезона.

В чем секрет успеха Тюкавина? Это только начало. Он — хороший игрок, много тренируется, все это выливается в голы. У него все идет по логике, — заявил Шунин после матча.

Вратарь на протяжении всей карьеры выступает за «Динамо». Его контракт с командой истекает 30 июня 2024 года. В этом сезоне 37-летний голкипер провел в РПЛ 15 матчей, в пропустив 20 голов.