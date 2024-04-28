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Сегодня, 22:10

Шунин: «Слабый ли это «Зенит»? Некорректно так говорить»

Зарина Халимхонова
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу в 26-м туре чемпионата России с «Зенитом» (1:0).

— Мы сегодня победили, что может быть лучше? По игре со «Спартаком» будем думать потом. Мы говорим о сегодняшнем матче. Про чемпионство тоже не хочу говорить. Слабый ли это «Зенит»? Некорректно так говорить. Не хочу отвечать на такой вопрос. «Зенит» так же борется за чемпионство.

Контракт с «Динамо» пока не обсуждается. Играю от матча к матчу, мы стараемся выиграть в каждом. Допускаю ли, что могу завершить карьеру? Буду смотреть по ходу сезона.
В чем секрет успеха Тюкавина? Это только начало. Он — хороший игрок, много тренируется, все это выливается в голы. У него все идет по логике, — заявил Шунин после матча.

Вратарь на протяжении всей карьеры выступает за «Динамо». Его контракт с командой истекает 30 июня 2024 года. В этом сезоне 37-летний голкипер провел в РПЛ 15 матчей, в пропустив 20 голов.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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