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Шунин: «Надеюсь, мы сможем играть как раньше, в еврокубках и за сборную»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» высказался насчет возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Все об этом много говорят, но из последних новостей мы слышали, что пока тема уходит в сторону. Поэтому нет смысла сейчас думать об Азии. Есть руководители, которые думают и решают. Давайте еще немного подождем. Надеюсь, что все в итоге разрешится и мы сможем играть, как раньше, в еврокубках и за сборную. Конечно, скучаем по таким матчам!» — сказал Шунин «СЭ».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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