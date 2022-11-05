В «Динамо» сообщили причину пропуска Шуниным матча против «Ростова»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о причине пропуска вратарем команды Антоном Шуниным матча 16-го тура РПЛ против «Ростова».

— Действительно ли Антон Шунин пропустит матч с «Ростовом»?

— Да, это правда. Переутомление. По решению тренерского и медицинского штаба рекомендовано отдых и дополнительное восстановление.

Матч между «Ростовом» и «Динамо» состоится 6 ноября и начнется в 19.00 (мск).