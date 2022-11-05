В «Динамо» сообщили причину пропуска Шуниным матча против «Ростова»

Сегодня, 14:03
В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о причине пропуска вратарем команды Антоном Шуниным матча 16-го тура РПЛ против «Ростова».
— Действительно ли Антон Шунин пропустит матч с «Ростовом»?
— Да, это правда. Переутомление. По решению тренерского и медицинского штаба рекомендовано отдых и дополнительное восстановление.
Матч между «Ростовом» и «Динамо» состоится 6 ноября и начнется в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования