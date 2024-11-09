Шунин: «Летом не вышло устроить прощальный матч в «Динамо», я мог уехать. Но он будет позже»

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о целях своего визита на матч бело-голубых с «Пари НН» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— Ваше появление на стадионе «Динамо» — предпосылка к какой-то большой новости? Может, вашему назначению в клуб?

— Ха-ха, пока нет. Не получилось красиво попрощаться с болельщиками. Был момент, когда с руководством обсуждали последний матч. Но я ждал предложения и мог уехать в другой клуб, мы решили отложить этот момент.

Хотелось приехать, поучаствовать в автограф-сессии, пообщаться с болельщиками, посмотреть игру любимой команды. Просто побыть в нашей атмосфере. В дальнейшем мы обязательно проведем прощальный матч. Уверен, что «Динамо» в этом плане со мной, и вместе мы все сделаем красиво.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2007 года и покинул ее минувшим летом в связи с истечением контракта.