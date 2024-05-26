Шунин: «Если Сафонов получил предложение от «ПСЖ», значит, заслужил»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Достиг ли Сафонов такого уровня, чтобы уехать в Европу? У меня отличные отношения с Матвеем, я ему желаю попробовать себя в такой большой команде. Считаю, что тому, кто не заслуживает, такие клубы предложения не делают. Если Матвей получает такие предложения, значит, он заслужил этого», — цитирует Шунина «РБ Спорт».

22 мая сообщалось о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. 26-го числа эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.