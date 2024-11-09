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Сегодня, 21:00

Шунин рассказал о прохождении стажировки в «Пари НН»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о своей жизни после ухода из клуба.

— Хочу познать футбол с другой стороны. Очень интересно. Прошел в одном клубе стажировку, знакомые пригласили. У меня хороший друг Александр Удальцов в «Пари НН». Посмотрел, как они работают. Все очень позитивно. Смотрел больше внутри клуба.

Также игрок оценил выступления бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

— Всегда не любил говорить о результатах, когда проходит половина сезона. Надо смотреть весной. Тогда решим, хороший сезон или нет. Хотел бы передать ребятам привет, с кем я играл долгое время, чтобы они радовали болельщиков классной игрой, боролись только за первое место, за золотые медали.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2007 года и покинул ее минувшим летом в связи с истечением контракта.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)

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