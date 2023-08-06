Шунин считает, что играть с «Зенитом» без Малкома не легче

Вратарь «Динамо» Антон Шунин оценил уровень «Зенита» без Малкома. Сегодня, 6 августа, бело-голубые победили в гостях со счетом 3:2.

«Не легче. «Зенит» — классная команда. Вы сами сегодня все видели. Нам было очень непросто. При этом мы делали свою работу. Это привело к голам. Особенно в начале игры, достаточно хорошие были комбинации. Жаль, что пропустили достаточно быстро. Необязательный гол. С другой стороны, они все необязательные», — сказал Шунин.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.