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Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что его товарищ по команде Арсен Захарян не потерял мотивацию для выступления в РПЛ после несостоявшегося перехода в «Челси».
«Не согласен, что у Захаряна пропала мотивация после несостоявшегося перехода в «Челси». Мы с Арсеном часто общаемся, в хороших отношениях. Он не падает духом, играет.
Захарян — талантливый игрок, который будет показывать хороший уровень. У него все в голове — Арсен выходит на поле и творит. Нельзя судить по одной или двум играм, если что-то не получилось или он не забил, что Захарян сдал или слабый. Арсен — один из наших лидеров, молодой парень. У него все впереди, никуда «Челси» не денется", — цитирует Шунина Sport24.
Трансфер Захаряна из «Динамо» в «Челси» этим летом не состоялся по техническим причинам.
На данный момент 19-летний игрок продолжает выступать за бело-голубых. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах за «Динамо», в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
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