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17 мая, 23:30

Шунин уверен, что Тюкавин доволен своим положением в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что думает переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Если рассуждать теоретически, он уже созрел, чтобы играть в Европе или хотя бы попробовать. Он молодой, время на адаптацию есть. Но не знаю, хочет ли Костя уезжать, если честно. Он только недавно подписал новый контракт с «Динамо» — скорее всего, там есть пункт с круглой суммой выкупа. Ему нравится здесь, он нужен нашей команде. Решать при наличии предложений будут Костя и руководство клуба», — цитирует Шунина Sport24.

В СМИ писали, что игроком интересуются «Бенфика» и «Атлетико».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-648147-shunin-tyukavin-sozrel-chtoby-igrat-v-yevrope-ili-khotyaby-poprobovat
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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