Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Вратарь «Динамо» Шунин: «Я рад и горд, что всю жизнь играю в одном клубе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что изменилось в нем за период карьеры в московском клубе.

«Я повзрослел и из молодого перспективного вратаря, который не всегда играл, стал капитаном и основным голкипером на долгие годы», — приводит Sport24 слова Шунина.

Также футболист отметил, что горд быть преданным своему клубу.

«Не было ли мыслей пройти этот путь по-другому? Нет. Я много раз мог уйти в разные периоды своей карьеры, но всегда оставался верен «Динамо». Рад, что у меня именно такая спортивная жизнь. У нас лучший стадион и лучшие болельщики. Я рад и горд, что всю жизнь играю в одном клубе», — добавил он.

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. Всего 37-летний голкипер провел 366 матчей за бело-голубых, пропустил 408 мячей и 125 встреч отыграл на ноль.

Источник: Sport24
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тошич: «Я был первым, кто узнал о завершении карьеры Дзагоевым»

Ерохин: «Зенит» должен приложить все усилия для того, чтобы победить «Ахмат»