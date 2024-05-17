Шунин заявил, что победа над «Зенитом» стала переломным моментом для «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о борьбе московского клуба за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мы каждый год готовимся и надеемся на то, что в этом сезоне сможем занять первое место. Сейчас, спустя 48 лет, мы к этому близки, но остаются последние два шага. Переломный момент? Наверное, матч с «Зенитом», когда мы уверенно выиграли 1:0. Питер потерял очки и подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство. Эта победа важна еще и потому, что в случае равенства очков мы будем выше в таблице», — цитирует Шунина Sport24.

28 апреля «Динамо» одержало домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ. Автором единственного гола прошедшей встречи стал нападающий Константин Тюкавин

На данный момент команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка после 28 туров. Идущий на второй строчке «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).