Шунину предложена должность в динамовской академии

Как стало известно «СЭ», «Динамо» сделало предложение Антону Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне 37-летний голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Шунин пока не определился, принять предложение «Динамо» или продолжить карьеру в другом клубе. Летом у голкипера закончился контракт с бело-голубыми.