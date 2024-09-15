Полузащитник «Ахмата» Швец — о Ташуеве: «Будет более атакующий футбол»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал, как в команде отреагировали на смену тренера. В матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (4:2) грозненцами вместо Магомеда Адиева руководил Сергей Ташуев.

— Мы работали уже с Сергеем Ташуевым, знаем его требования. Посмотрим, что изменится. Будет более атакующий стиль, у каждого тренера свой подход.

— Как прощались с Адиевым?

— Мы с ним тепло попрощались, у всех с ним хорошие отношения. Что-то не получилось на страте сезона. Будем работать дальше, — сказал Швец.

«Ахмат» после 8-ми туров занимает последнее, 16 место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы пока набрали только 5 очков.