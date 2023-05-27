Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:06

Швейцарский форвард Адеми приостановит контракт с «Химками» и покинет клуб бесплатно

Алина Савинова
Telegram Дзен

Швейцарский нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с «Химками» до 2024 года, сообщает «РБ Спорт».

Футболист приостановил контракт с подмосковной командой, когда ФИФА предоставила легионерам РПЛ такую возможность, и на правах аренды перешел «Зандхаузен».

Как отмечает источник, 27-летний форвард не планирует возвращаться в Россию и собирается вновь воспользоваться правилом ФИФА. Его соглашение с «Химками» рассчитано до лета 2024 года. После истечения следующего сезона Адеми бесплатно покинет команду и сможет совершить полноценный трансфер в другой клуб.

«Химки» досрочно вылетели в первую лигу. Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 29 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ademi-priostanovit-kontrakt-s-himkami-i-pokinet-klub-besplatno/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Кемаль Адеми
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» объявило о продлении контракта с 40-летим Лебеденко в день рождения форварда

Булыкин — о матче «Краснодар» — ЦСКА: «В какой-то степени мы увидим репетицию суперфинала Кубка России»