Швейцарский форвард Адеми приостановит контракт с «Химками» и покинет клуб бесплатно

Швейцарский нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с «Химками» до 2024 года, сообщает «РБ Спорт».

Футболист приостановил контракт с подмосковной командой, когда ФИФА предоставила легионерам РПЛ такую возможность, и на правах аренды перешел «Зандхаузен».

Как отмечает источник, 27-летний форвард не планирует возвращаться в Россию и собирается вновь воспользоваться правилом ФИФА. Его соглашение с «Химками» рассчитано до лета 2024 года. После истечения следующего сезона Адеми бесплатно покинет команду и сможет совершить полноценный трансфер в другой клуб.

«Химки» досрочно вылетели в первую лигу. Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 29 матчах.