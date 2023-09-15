Сибайя: «Очень обидно, что «Рубин» в последние годы не борется за чемпионство»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Макбет Сибайя поделился ожиданиями от матча казанской команды против «Зенита» в 8-м туре чемпионата России.

«Очень обидно, что «Рубин» в последние годы не борется за чемпионство, как когда-то. Постоянно меняются игроки, тренеры. Иногда бывают яркие отрезки, яркие футболисты, как Хвича Кварацхелия, Денис Макаров и другие. Но они уходят, а тренерам нужно снова строить команду. Им будет непросто против «Зенита», где Сергей Семак уже долгие годы остается главным тренером, постоянно имеет возможность приглашать сильных футболистов и за счет этого дает успешный результат в виде золотых медалей чемпионата», — цитируют «Известия» Сибайю.

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится в воскресенье, 17 сентября. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.