Сибайя: «Бердыев думал, что я сумасшедший и становился очень злым»

Экс-полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о недопонимании с главным тренером команды Курбаном Бердыевым из-за плохой работы переводчика.

«В «Рубине» у меня был переводчик, и, когда Бердыев что-то рассказывал, он объяснял мне это неправильно. Бердыев становился очень злым. Я только через два дня понял, что переводчик доносил мои мысли тренеру неправильно. Бердыев думал, что я сумасшедший. Переводчик делал это не специально, он просто не знал футбольной терминологии. Но я не сменил его, потому что он был отличным парнем», — сказал Сибайя «СЭ».

Макбет Сибайя выступал за «Рубин» с 2003 до 2010 года.