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Сегодня, 10:45

Сибайя: «Бердыев думал, что я сумасшедший и становился очень злым»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о недопонимании с главным тренером команды Курбаном Бердыевым из-за плохой работы переводчика.

«В «Рубине» у меня был переводчик, и, когда Бердыев что-то рассказывал, он объяснял мне это неправильно. Бердыев становился очень злым. Я только через два дня понял, что переводчик доносил мои мысли тренеру неправильно. Бердыев думал, что я сумасшедший. Переводчик делал это не специально, он просто не знал футбольной терминологии. Но я не сменил его, потому что он был отличным парнем», — сказал Сибайя «СЭ».

Макбет Сибайя выступал за «Рубин» с 2003 до 2010 года.

Макбет Сибайя
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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