Сибскана после победы «Амкала» над «Динамо»: «Ну и кто теперь квадробер?»

Сегодня, 19:38
Игрок «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин поделился мнением о победе над московским «Динамо» (3:2) в товарищеском матче.
— Андрей Сметанин называл «Амкал» квадроберами. Доказали сегодня обратное?
— Ну и кто квадроберы? (смеется). Уважаемый футболист просто полез не в ту степь. Все-таки накидывать приятно, но надо это делать профессиональнее. Когда-то он говорил позднее, что у нас нет шансов, то это уже солидно. Но прогноз не удался, мы были заряжены. А победа — приятный бонус.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)