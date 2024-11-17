Сибскана о матче с московским «Динамо»: «Амкал» настраивался на победу»

Игрок «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин поделился мнением о победе над московским «Динамо» (3:2) в товарищеском матче.

— Готовились к игре в плановом режиме. По идее у нас закончился сезон, но тренер нам сказал, что не воспринимает это как шоу-матч. Нужно было выигрывать. Так он настраивал нас, так и получилось.

— Не удивил состав «Динамо»? Всего два игрока старта.

— Было приятно, что пацаны давали играть. Было видно, что они круче нас. В первую очередь мозгами, качеством технических действий. Было очень приятно играть. Главное, чтобы не «душили» «Динамо», что проиграло. Тем более уже не блогерам, блогер здесь только я с Чужим. Отличная история, что взяли реванш. Можно и третью встречу организовать, чтобы там и игроки сборники сыграли.