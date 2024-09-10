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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 12:28

Сигурдссон будет болеть за «Ростов» в матче с «Краснодаром»

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Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон заявил, что в южном дерби отдает предпочтение желто-синим.

— Поскольку «Краснодар» играет дома и имеет более высокую позицию в лиге, то он, вероятно, фаворит перед началом матча. Но в футболе может случиться что угодно, мы все это знаем. Особенно, когда это дерби. Поэтому я думаю, что команды и болельщики должны подготовиться к действительно хорошей борьбе.

За кого буду болеть больше? Я должен сказать, что всегда буду благодарен обеим командам за то, что они дали мне шанс играть за них. Но, честно говоря, у меня больше чувств к «Ростову», поэтому буду болеть за него, — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт» .

В субботу, 14 сентября, «Краснодар» в рамках 8-го тура РПЛ примет на своем стадионе «Ростов». Матч начнется в 19:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Рагнар Сигурдссон
ФК Краснодар
ФК Ростов

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