Сигурдссон назвал сумму, которую получают тренеры в Исландии

Экс-игрок «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, сколько получают тренеры в Исландии.

— Самые высокооплачиваемые — максимум 3 млн исландских крон (около 2 млн рублей) в месяц. Из этой суммы вычитается около 40 процентов налога. Но моя зарплата очень далека от этих цифр.

— Если бы не было сбережений от игровой карьеры, сейчас не смогли бы нормально жить на свою нынешнюю зарплату?

— Я мог бы легко потратить эту зарплату за один час. Так что мы живем за счет сбережений и инвестиций, — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

38-летний Сигурдссон по окончании сезона 2021 года завершил игровую карьеру. С начала этого года он работает помощником главного тренера «Коупавогюра».