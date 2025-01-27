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Сегодня, 18:00

Сигурдссон назвал «Спартак» темной лошадкой этого сезона РПЛ

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился мнением о «Спартаке».

«Мне кажется, что «Спартак» является темной лошадкой в этом сезоне. Красно-белые выдали неплохой отрезок перед зимней паузой — 5 побед подряд, это отличный результат. Команду Станковича не стоит списывать со счетов, москвичи в гонке за чемпионство», — сказал Сигурдссон «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 37 очками идет на третьем месте турнирной таблицы РПЛ и отстает от лидера чемпионата «Краснодара» на 2 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Рагнар Сигурдссон
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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