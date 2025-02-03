Сигурдссон: «У «Краснодара» без трансферов есть шанс бороться за чемпионство»

Бывший футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон заявил, что команда Мурада Мусаева может побороться за чемпионство и без трансферов.

«Зенит» и «Спартак» активно покупают футболистов, а «Краснодар» — нет? Я думаю, он и без покупок может побороться за чемпионство. Не всегда команде помогает привлечение большого количества новых игроков. Если краснодарский коллектив останется здоровым, у футболистов не будет травм, то у них будет шанс», — цитирует «РБ Спорт» Сигурдссона.

«Краснодар» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» по дополнительным показателям — у обеих команд по 39 очков, но южане обходят соперника по дополнительным показателям. «Спартак» — на третьей строчке с 37 очками.