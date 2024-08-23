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Сегодня, 12:27

Силкин: «Главное, чтобы Тюкавин не сдавался, голы придут»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал нынешнюю форму нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Это было ожидаемо, что Костя немного провалится. После успешного сезона всегда бывает спад. Сейчас к Косте повышенное внимание, соперники изучили его игру, и где-то, может, пожестче с ним стали играть. Главное, чтобы он не сдавался. Сейчас ему нужно успокоиться и просто делать свою работу. Пацан он нормальный, голы придут», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Тюкавин провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом. В минувшем сезоне на его счету было 17 забитых мячей и 10 результативных передач в 38 играх.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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