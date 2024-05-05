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Сегодня, 19:48

Силкин назвал неожиданной победу «Динамо» над «Сочи»: «Это говорит о том, что ребята борются до конца»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

«После поражения в Кубке России от «Спартака» главной задачей тренерского штаба «Динамо» было привести ребят в чувство. Это у них получилось, футболисты взялись за дело. Тюкавин забил невероятный гол. На такой удар пяткой надо решиться, Костя — молодец! Честно, не ожидал победы. Но это говорит о том, что ребята борются до конца. Чем они хороши, так это тем, что все силы оставляют на поле», — сказал Силкин «СЭ».

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Муми Нгамале (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Троевластие — «Динамо» догоняет «Краснодар» и «Зенит»! Невероятная концовка в Петровском парке

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

11 мая команда Марцела Личка сыграет на выезде против «Балтики».

Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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