Силкин: «Не уверен, что с Личкой «Динамо» сможет что-то выиграть»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о Марцеле Личке.

«У «Динамо» каждый год одна и та же проблема — оборона. Личка неплохо наладил игру в атаке, но в обороне команды просто бардак. С таким футболом титулы точно не выигрывают. Возможно, руководству клуба стоит задуматься о смене тренера. Не уверен, что с Личкой «Динамо» сможет что-то выиграть», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» после 14 туров РПЛ набрало 27 очков и занимает 4-е место в таблице.