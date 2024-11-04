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Сегодня, 21:04

Силкин: «Не уверен, что с Личкой «Динамо» сможет что-то выиграть»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о Марцеле Личке.

«У «Динамо» каждый год одна и та же проблема — оборона. Личка неплохо наладил игру в атаке, но в обороне команды просто бардак. С таким футболом титулы точно не выигрывают. Возможно, руководству клуба стоит задуматься о смене тренера. Не уверен, что с Личкой «Динамо» сможет что-то выиграть», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» после 14 туров РПЛ набрало 27 очков и занимает 4-е место в таблице.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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