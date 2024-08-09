Силкин: «У «Зенита» не один Глушенков опасен. Любой может создать острый момент»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре форварда «Зенита» Максима Глушенкова перед матчем 4-го тура РПЛ между петербуржцами и бело-голубыми.

«Глушенков раскрылся в «Зените». Это и понятно: другие исполнители. Он в первых матчах межсезонья не мог забить, никак у него не «шло». А когда начались официальные игры, почувствовал себя в своей тарелке. В «Локомотиве» Глушенков сам много «тащил», в «Зените» ему лучше помогают партнеры. Все от них зависит. Стоит ли динамовцам держать Глушенкова персонально, как в старые добрые времена? Сейчас другой футбол, персональная опека не используется. Да и если бы в «Зените» один Глушенков был опасен на поле... Там любой может создать острый момент и забить», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

25-летний Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

«Зенит» примет на своем поле «Динамо» в субботу, 10 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.