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Силкин — о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Никогда не видел такого безобразия»

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Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче «Спартака» и бело-голубых (3:3) в 22-м туре чемпионата России.

«Никогда не видел такого безобразия на футбольном поле. Я имею в виду игру в обороне обеих команд. У меня даже слов нет! Я знаю, что такое дерби. Там всегда «от ножа» игра, команды отдают много сил. А тут голы все смешные. В ворота «Динамо» забили два мяча первых, потому что очень низко играла команда. А командовать и выгонять их из штрафной площадки должен вратарь. Понятно, что нет опытного игрока. Но когда команда прижимается к своим воротам, она может сама в свои ворота и забить.

Эта ничья определила, что и у «Динамо», и у «Спартака» огромные проблемы в обороне. Счет 3:3, команды заработали по очку. С учетом того, какой пенальти был поставлен в ворота «Динамо», я считаю — несправедливо. По игре — заслужили", — сказал Силкин.

Также Силкин заявил, что считает судейство в этом матче слабым.

«Когда играют такие матчи, арбитр должен быть решительным. Я смотрю, например, чемпионат Англии. Такие пенальти, как у нас, не ставятся нигде», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили..

На 84-й минуте матча арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо». Судья решил, что после розыгрыша углового причиной падения Романа Зобнина стали действия Элизера Дасы.

После 22 туров «Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками. «Динамо» занимает 6-е место с 32 очками.

Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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