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Сегодня, 18:56

Силкин назвал Дзюбу неплохим футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин оценил переход форварда нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюба — неплохой футболист, забивать голы он умеет. Но сейчас нужно будет посмотреть, не растерял ли он свои кондиции. Главное, чтобы Галактионов нашел контакт с таким игроком, как Дзюба. Скорее всего, с согласия тренера приглашали Дзюбу в команду. Свои пять голов Артем забьет, думаю. По подбору футболистов «Локомотив» не должен переживать за вылет в ФНЛ, они способны решить задачу по сохранению прописки», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dzyuba-neplohoj-futbolist-glavnoe-chtoby-galaktionov-nashel-s-nim-kontakt/
Артем Дзюба
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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