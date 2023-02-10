Силкин назвал Дзюбу неплохим футболистом

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин оценил переход форварда нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюба — неплохой футболист, забивать голы он умеет. Но сейчас нужно будет посмотреть, не растерял ли он свои кондиции. Главное, чтобы Галактионов нашел контакт с таким игроком, как Дзюба. Скорее всего, с согласия тренера приглашали Дзюбу в команду. Свои пять голов Артем забьет, думаю. По подбору футболистов «Локомотив» не должен переживать за вылет в ФНЛ, они способны решить задачу по сохранению прописки», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.