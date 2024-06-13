Силкин назвал Кордобу лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на победу нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в ежегодном опросе «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги, за звание лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2023/24.

«Награду Тюкавин получил заслуженно, его признали многие, но если спрашивать меня, то я бы отдал первое место нападающему «Краснодара» Джону Кордобе. Я выбрал бы его, потому что когда он играл хорошо, тогда и команда шла в лидерах чемпионата. Это игрок, который способен зацепиться за мяч, создать момент. Он обладает габаритами, за счет которых может продавить соперника. Поэтому я выбрал бы его», — сказал Силкин «СЭ».

Константин Тюкавин признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.

Денис Сафронов