Силкин: «У «Динамо» одна проблема в этом сезоне: команда отдает очки в тех матчах, в которых обязана была побеждать»

Российский тренер Сергей Силкин высказался об игре «Динамо» в этом сезоне РПЛ.

«У «Динамо» одна проблема в этом сезоне: команда отдает очки в тех матчах, в которых обязана была побеждать. Такое случалось не один раз в этом сезоне. Именно в этом компоненте нужно прибавить динамовцам. Если Личке удастся это исправить, то «Динамо» может претендовать на медали в этом сезоне. Игра есть, но команда плохо реализует моменты», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

На данный момент «Динамо» занимает 8-е место в чемпионате России, набрав 17 очков. 21 октября бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в рамках 12-го тура РПЛ. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.