Силкин назвал переломный момент дерби «Динамо» — «Локомотив»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (2:4).

«Команде не хватило сил. «Локомотив» сделал замены, и команда побежала. Тогда «Динамо» стало ещё тяжелее. Это и стало ключевым моментом, который решил исход игры. «Локо» было проще настраиваться, а «Динамо» играет крайне нестабильно. Железнодорожники обезопасили себя от вылета, им было проще настраиваться на игру. Есть ли проблемы в обороне «Динамо»? Конечно, есть, что там говорить. Я поражаюсь тому, сколько бело-голубые бьют пенальти. Такое ощущение, что с игры не забивают вообще», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 железнодорожники сыграют против «Торпедо». Матч состоится 3 июня и начнется в 17.00 (мск).