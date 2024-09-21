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Сегодня, 13:12

Силкин назвал «Спартак» удобным соперником для «Динамо»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Обе команды непредсказуемы. Можно сказать, что «Динамо» для «Спартака» — удобный соперник. Так еще и последние две игры бело-голубых говорят о нестабильности состава: вели 2:0, и, казалось бы, что уже все, победа, но они пропускали, хоть в конце и побеждали», — сказал Силкин «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.

Денис Сафронов

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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