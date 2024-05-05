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Сегодня, 20:50

Силкин назвал Тюкавина лидером «Динамо»: «Он проводит фантастический сезон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего Константина Тюкавина.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 35 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач.

«Тюкавин провел фантастический матч против «Сочи». И он проводит фантастический сезон. Он лидер команды, помогает ей набирать очки. Переезд в Европу? Нападающий — зависимый футболист. Партнеры по команде должны отдавать ему передачи, чтобы тот забивал голы. Мое мнение, что в Европу надо уезжать готовым игроком. Считаю, что Косте надо еще один год поиграть за «Динамо», — сказал Силкин «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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