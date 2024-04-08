Силкин оценил игру «Динамо» против «Спартака» в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что думает об игре бело-голубых в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Матч проходил на «ВТБ Арене».

«Динамо» вчера провело свой лучший в матч в этом сезоне, они здорово играли, но две ошибки Лещука все перечеркнули. «Спартак» не наиграл на победу — им просто повезло. Но в футболе такое бывает. «Динамо» жаль, конечно, оно не заслужило поражения в этой игре», — цитирует Силкина «РБ Спорт».