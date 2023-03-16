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Сегодня, 13:02

Силкин оценил шансы «Динамо» на победу в FONBET Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» оценил шансы бело-голубых на победу в FONBET Кубке России.

«Это непредсказуемо. Кубок — это один матч, в котором может произойти что угодно. В одной отдельно взятой игре можно прыгнуть выше головы. У кого-то может получиться, у кого-то нет. Кто лучше и безошибочно сыграет, тот и пройдет дальше. Чемпионаты выигрывает атака, а кубки — оборона. Команда должна выходить на эти игры очень собранной — только так можно чего-то добиться», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).

Сергей Силкин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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