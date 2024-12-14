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Сегодня, 17:23

Силкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство: «В год столетия «Зенита» им не дадут это сделать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о шансах «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

«Шансы «Краснодара» на чемпионство? Они есть, но вы же понимаете, что это практически невозможно. В год столетия «Зенита» им не дадут это сделать. А так мне нравится, как играют «быки», Кордоба и Сперцян — ведущие футболисты. За их игрой приятно наблюдать. Главное, чтобы команда не завалила весну, как это было в прошлом сезоне», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы РПЛ. С 39 очками команда Мурада Мусаева по дополнительным показателям опережает «Зенит».

Источник: «РБ Спорт»
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Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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