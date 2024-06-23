Силкин оценил возможный переход Сутормина в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном переходе вингера «Зенита» Алексея Сутормина в московский клуб.

«Сутормин — хороший игрок. Понятно, что ему было сложно в «Зените», потому что там засилье бразильцев. Возможно, если он действительно придет в «Динамо», то сможет стать тем футболистом, который добавит команде необходимого опыта. Но этот вопрос уже решать тренерскому штабу, нужен им этот футболист или нет», — цитирует Силкина Legalbet.

Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 1,2 миллиона евро.