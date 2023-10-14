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Сегодня, 20:16

Силкин: «Для меня было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлении бело-голубых в первой трети сезона.

«Чего я ожидал от «Динамо» перед началом сезона? Честно говоря, для меня было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место. В команде должна появиться стабильность, должны быть игроки, которые могут делать разницу. Те, кто пришел летом, только вливаются в коллектив. Тот же Карраскаль, который в ЦСКА зарекомендовал себя как техничный игрок, вылетел оттуда, потому что не нашел общий язык с тренером. Сейчас от него ждут большего. Нужно время на адаптацию в новой команде», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Силкина.

На данный момент «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 17 очков за 11 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005387261_silkin_byilo_ochevidno_chto_dinamo_shodu_ne_smojet_borotsya_za_pervoe_mesto
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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